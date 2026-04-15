JAKARTA - Kereta rel listrik (KRL) Commuterline melintas di Stasiun Mampang yang sudah tidak beroperasi, di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Di tengah riuhnya Jakarta dengan lalu lintas padat dan transportasi modern, terselip jejak masa lalu yang nyaris terlupakan. Di tepian Kali Ciliwung, Jakarta, sebuah bangunan tua masih berdiri sunyi, namun menyimpan cerita panjang yakni Stasiun Mampang.

Meski tak lagi utuh, sisa peron yang pendek dan beberapa ornamen lama masih terlihat, seolah menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Letaknya berada di antara Stasiun Manggarai dan Stasiun Sudirman, dua simpul transportasi yang kini jauh lebih sibuk.

Dioperasikan sejak 1922 hingga berhenti pada 2007, Stasiun Mampang ditutup karena sepinya penumpang serta jaraknya yang terlalu dekat dengan stasiun lain. Kini, bangunan tersebut terbengkalai, menyisakan struktur lama yang perlahan termakan waktu di tengah pesatnya perkembangan kota.