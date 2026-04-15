JAKARTA - Pelajar antusias mengikuti simulasi mitigasi bencana di SDIT Al-Muhajirin, Koja, Jakarta, Rabu (15/4/2026). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Utara menyelenggarakan simulasi mitigasi bencana untuk anak sekolah dasar yang bertujuan menanamkan pemahaman sejak dini mengenai cara melindungi diri, serta teknik evakuasi mandiri maupun kelompok saat terjadi gempa bumi dan banjir untuk meminimalkan dampak bencana.