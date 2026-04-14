Massa yang mengatasnamakan Perhimpunan Ojek Online Indonesia menggelar aksi di kantor SMRC, Menteng, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Massa yang mengatasnamakan Perhimpunan Ojek Online Indonesia menggelar aksi di kantor SMRC, Menteng, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Massa yang mengatasnamakan Perhimpunan Ojek Online Indonesia menggelar aksi di kantor SMRC, Menteng, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Massa yang mengatasnamakan Perhimpunan Ojek Online Indonesia menggelar aksi di kantor SMRC, Menteng, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Massa yang mengatasnamakan Perhimpunan Ojek Online Indonesia menggelar aksi di kantor SMRC, Menteng, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Ojek Online Demo SMRC, Desak Saiful Mujani Cabut Pernyataan

Selasa 14 April 2026 20:32 WIB
JAKARTA - Massa yang mengatasnamakan Perhimpunan Ojek Online Indonesia menggelar aksi di kantor SMRC, Menteng, Jakarta, Selasa (14/4/2026). 

 
Mereka datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Karawang, dan Bekasi, dengan mengenakan atribut serta membawa bendera komunitas.
 
Dalam aksinya, massa mendesak Saiful Mujani mencabut pernyataan yang dinilai mengajak menggulingkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Cecep Syarifudin menilai pernyataan tersebut berbahaya dan berpotensi memicu konflik.
 
Massa juga meminta Mujani menyampaikan permintaan maaf secara terbuka serta mendesak kepolisian mengusut dugaan penghasutan. Mereka mengancam akan kembali dengan massa lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi dalam 3x24 jam.
 
Aksi ini dipicu beredarnya potongan video Mujani di media sosial yang kemudian berujung pada pelaporan ke polisi.
