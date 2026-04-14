JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto (kanan) bersalaman dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Wamenhut Rohmat Marzuki dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhut Mahfudz, sebelum mengikuti Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IV DPR dengan Kemenhut, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026). Rapat Kerja yang membahas Optimalisasi Pengelolaan Jasa Lingkungan Wisata Alam dan sejumlah isu-isu actual soal pemanfaatan Hutan ini, Menteri Kehutanan mengucapkan Selamat dan mendoakan Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto yang sedang berulang tahun hari ini (14 April).