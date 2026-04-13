Warga berbelanja di salah satu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Skema Baru, Cicilan Kopdes Merah Putih Ditanggung APBN
Senin 13 April 2026 21:52 WIB
JAKARTA - Warga berbelanja di salah satu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Pemerintah resmi mengubah skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih lewat PMK No. 15/2026. Dalam aturan baru ini, cicilan utang koperasi ke perbankan tidak lagi ditanggung pengurus, melainkan langsung dibayar oleh negara melalui APBN.
Pembayaran tersebut dilakukan dengan mekanisme pemotongan dana transfer ke daerah, seperti DAU, DBH, dan Dana Desa. Dengan skema ini, beban keuangan koperasi praktis beralih ke pemerintah, sekaligus memberi ruang lebih bagi koperasi untuk fokus mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi desa.
