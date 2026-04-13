Deretan mobil terparkir di salah satu pabrik perakitan mobil di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).
Kinerja ekspor otomotif Indonesia pada Maret 2026 melambat di hampir semua lini, mulai dari mobil utuh hingga komponen.
Deretan mobil terparkir di salah satu pabrik perakitan mobil di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).
Kinerja ekspor otomotif Indonesia pada Maret 2026 melambat di hampir semua lini, mulai dari mobil utuh hingga komponen.
Deretan mobil terparkir di salah satu pabrik perakitan mobil di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).
Kinerja Ekspor Otomotif Indonesia Melambat pada Maret 2026

Senin 13 April 2026 18:00 WIB
BEKASI - Deretan mobil terparkir di salah satu pabrik perakitan mobil di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

 
Kinerja ekspor otomotif Indonesia pada Maret 2026 melambat di hampir semua lini, mulai dari mobil utuh hingga komponen.
 
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan ekspor mobil utuh (CBU) hanya mencapai 36.867 unit, turun 20% dibanding Februari 2026 yang sebesar 46.585 unit. Secara tahunan, angka ini juga menyusut 7,5%.
 
Penurunan lebih dalam terjadi pada ekspor dalam bentuk terurai (CKD). Sepanjang Maret 2026, pengiriman hanya 5.038 set unit atau anjlok 36,2% dari bulan sebelumnya yang mencapai 7.898 set unit. Meski begitu, secara tahunan CKD masih tumbuh 10,4% dibanding Maret 2025.
 
Sementara itu, ekspor komponen otomotif turut terkoreksi secara bulanan menjadi 15,6 juta pieces, lebih rendah dari Februari yang mencapai 16,5 juta pieces. Namun, capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
 
Pelemahan ekspor ini sejalan dengan lesunya pasar domestik yang turut menekan penjualan mobil di dalam negeri.
Peran Robot di Pabrik Perakitan Mobil Sichuan China
