Dalam program ini, anak-anak di sejumlah panti asuhan di Jakarta diajak mengabadikan momen kebersamaan pertama mereka bersama orang-orang yang mereka anggap sebagai keluarga.

President Director Fujifilm Indonesia, Masato Yamamoto (kiri), dan Director Fujifilm Indonesia, Handra Effendi (kanan), melakukan simbolisasi penyerahan bantuan kepada Panti Asuhan Nurul Iman Mentas melalui Sekretaris Budi Sulistio (kedua kanan) berupa perlengkapan sekolah dan sembako di Jakarta, Senin (13/4/2026).


Dari Foto ke Kenangan, Fujifilm Bantu Anak Panti Simpan Momen Berharga

Senin 13 April 2026 21:52 WIB
JAKARTA - President Director Fujifilm Indonesia, Masato Yamamoto (kiri), dan Director Fujifilm Indonesia, Handra Effendi (kanan), melakukan simbolisasi penyerahan bantuan kepada Panti Asuhan Nurul Iman Mentas melalui Sekretaris Budi Sulistio (kedua kanan) berupa perlengkapan sekolah dan sembako di Jakarta, Senin (13/4/2026).

 
Bantuan tersebut merupakan bagian dari program “First Family Photo” yang dihadirkan Fujifilm Indonesia untuk tidak hanya memberikan pengalaman fotografi, tetapi juga dukungan nyata bagi anak-anak asuh. Dalam program ini, anak-anak di sejumlah panti asuhan di Jakarta diajak mengabadikan momen kebersamaan pertama mereka bersama orang-orang yang mereka anggap sebagai keluarga.
 
Untuk pertama kalinya, adik-adik asuh di Yayasan Daarul Berkah Rahman mencoba kamera instax, mengeksplorasi momen yang ingin mereka abadikan bersama teman dan pengasuh. Suasana penuh antusias terlihat saat mereka memotret, tertawa, dan menantikan hasil foto yang langsung tercetak menjadi pengalaman baru yang personal dan berkesan.
 
Menurut Annisa Novitasari, ibu asuh di yayasan tersebut, pengalaman ini memiliki makna yang mendalam bagi anak-anak. “Ini pengalaman pertama mereka bisa pegang kamera, foto bareng, dan langsung dapat hasilnya. Suatu saat ketika mereka berpisah, foto ini akan jadi kenangan,” ujarnya.
 
Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Fujifilm Indonesia dalam memperluas makna fotografi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kamera instax, setiap foto tidak sekadar menjadi dokumentasi, tetapi ruang untuk menyimpan kedekatan, membangun kenangan, serta menghadirkan kehangatan, khususnya bagi anak-anak yang tidak selalu tumbuh dalam keluarga utuh.
 
President Director Fujifilm Indonesia, Masato Yamamoto, dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa fotografi memiliki kekuatan untuk memvalidasi keberadaan seseorang. “Kami percaya bahwa fotografi dapat menjadi bukti bahwa setiap anak dicintai, memiliki cerita, dan menjadi bagian dari sebuah keluarga,” ujarnya.
 
Melalui inisiatif ini, Fujifilm Indonesia berharap anak-anak tidak hanya membawa pulang lembaran foto, tetapi juga rasa memiliki, rasa diingat, serta keyakinan bahwa cerita mereka layak untuk disimpan dan dikenang.
