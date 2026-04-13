Prof. Dr. Ir. Tanty Oktavia, S.Kom., M.M. menyampaikan orasi ilmiah berjudul Human - AI Collaboration in Business Information Systems: Sistem Cerdas, Tepercaya, dan Berorientasi pada Manusia di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Di tengah percepatan transformasi digital, kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan (AI) menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang tidak hanya canggih, tetapi juga relevan dan berdampak.
Penguatan Akademik, BINUS Kukuhkan Prof. Tanty Oktavia sebagai Guru Besar

Senin 13 April 2026 21:52 WIB
JAKARTA - Prof. Dr. Ir. Tanty Oktavia, S.Kom., M.M. menyampaikan orasi ilmiah berjudul Human - AI Collaboration in Business Information Systems: Sistem Cerdas, Tepercaya, dan Berorientasi pada Manusia di Jakarta, Senin (13/4/2026).

 
Di tengah percepatan transformasi digital, kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan (AI) menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang tidak hanya canggih, tetapi juga relevan dan berdampak. Menjawab tantangan tersebut, BINUS University mengukuhkan Prof. Tanty Oktavia sebagai Guru Besar Tetap di bidang Business Information Systems, yang juga menjabat sebagai Head of Department Master in Information Systems Management.
 
Dalam orasinya, Prof. Tanty menekankan pergeseran peran AI dari sekadar alat otomatisasi menjadi mitra strategis manusia dalam pengambilan keputusan dan penciptaan nilai bisnis. Ia menjelaskan bahwa Business Information Systems kini memasuki fase baru dengan integrasi AI yang mampu belajar, memprediksi, dan memberikan rekomendasi berbasis data.
 
Rektor BINUS University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., menyatakan bahwa pengukuhan ini mencerminkan komitmen institusi dalam menghadirkan ekosistem akademik yang unggul dan berdampak, sekaligus mendorong lahirnya pemikiran strategis untuk menjawab tantangan global.
 
Seiring menuju era Industry 5.0, Prof. Tanty menegaskan pentingnya pendekatan human-centered dalam pengembangan AI, di mana teknologi dirancang untuk memperkuat kapabilitas manusia, bukan menggantikannya. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan inovasi yang lebih holistik, etis, dan berkelanjutan.
 
Pengukuhan ini juga menjadi bagian dari perjalanan BINUS University memasuki 45 tahun kiprahnya di dunia pendidikan, dengan komitmen menghadirkan inovasi pembelajaran, memperluas kolaborasi global, serta mencetak talenta unggul yang mampu mendorong transformasi digital dan kemajuan bangsa.
