Valencia Tanoesoedibjo Resmikan Sportstive+ Edition Badminton

Minggu 12 April 2026 23:21 WIB
JAKARTA - CEO RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo, memotong tumpeng saat acara Sportstive+ Edition Badminton, hasil kolaborasi RCTI+ bersama TS Media, di GOR Soemantri, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4/2026).

 
Ajang Sportstive+ Edition Badminton resmi digelar sebagai pembuka rangkaian program sportainment sepanjang tahun yang menghadirkan pertandingan seru antar selebritas Tanah Air. Kolaborasi ini bermula dari kedekatan pertemanan antara Valencia dengan pendiri TS Media, Marianne Rumantir dan Luna Maya, yang kemudian berkembang menjadi gagasan menghadirkan agenda olahraga dengan konsep hiburan.
 
Valencia menjelaskan bahwa sinergi antara kekuatan produksi RCTI+ dan basis audiens TS Media, khususnya generasi muda, diharapkan mampu menciptakan tayangan yang lebih kuat dan relevan. “Kekuatan TS ada di Gen Z, sementara RCTI+ di produksi. Kalau digabung, hasilnya akan jauh lebih powerful,” ujarnya.
 
Pada edisi badminton ini, sejumlah selebritas turut ambil bagian dalam beberapa pertandingan, di antaranya pasangan Luna Maya dan Cinta Laura melawan Ayu Ting Ting dan Hesti Purwadinata, serta laga lainnya yang tak kalah menarik dengan menghadirkan nama-nama populer seperti El Rumi, Atta Halilintar, hingga Bastian Steel.
 
Tak hanya pertandingan, acara juga dimeriahkan oleh penampilan JKT48 dan Nabila Taqiyah yang menambah semarak suasana.
 
Melalui Sportstive+, Valencia menargetkan program ini dapat berkembang menjadi intellectual property (IP) besar yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi dampak positif terhadap tren olahraga di masyarakat, khususnya generasi muda. Ia juga mengungkapkan bahwa setelah badminton, rangkaian Sportstive+ akan menghadirkan cabang olahraga lain seperti basket, mini soccer, hingga boxing sepanjang tahun 2026.
