JAKARTA - Pusat Krisis Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah DKI Jakarta menggelar pelatihan pertolongan pertama saat kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, petugas mempraktikkan penanganan darurat bagi warga yang mengalami serangan jantung dan pingsan akibat kelelahan. Simulasi dilakukan menggunakan manekin sebagai media latihan agar peserta dapat memahami langkah pertolongan secara langsung.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat di ruang publik, sekaligus mendorong penanganan awal yang cepat dan tepat sebelum korban mendapatkan bantuan medis lanjutan.