Lebaran Betawi 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dan Pelestarian Budaya

Minggu 12 April 2026 23:23 WIB
JAKARTA - Warga memadati gelaran Lebaran Betawi 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan semarak Lebaran Betawi 2026, tradisi tahunan pasca-Idulfitri yang tahun ini dipusatkan di Lapangan Banteng. Acara ini berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 April 2026, dengan beragam kegiatan budaya yang meriah dan penuh warna.
 
Tak sekadar perayaan, Lebaran Betawi menjadi ruang hidup bagi pelestarian budaya Betawi di tengah pesatnya modernisasi ibu kota. Berbagai pertunjukan seni, kuliner khas, hingga tradisi lokal dihadirkan, mempererat silaturahmi antara masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah dalam suasana yang hangat dan inklusif.
 
Melalui gelaran ini, Lebaran Betawi 2026 diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga berkembang sebagai destinasi wisata berbasis sejarah yang mampu menarik minat masyarakat luas.
