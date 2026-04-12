JAKARTA - PT ABC President Indonesia (ABCPI) memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan dengan mengintegrasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berkapasitas 1,3 MW di fasilitas pabriknya di Karawang, Jawa Barat. Proyek ini dikembangkan bersama SUN Energy sebagai upaya menghadirkan sumber energi bersih yang dapat dimanfaatkan langsung di area operasional.

Langkah ini sejalan dengan ekspansi pasar global ABCPI yang kini menjangkau Asia, Eropa, Oseania, Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika Utara. Di tengah pertumbuhan tersebut, perusahaan terus memperkuat praktik operasional yang bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan dampak lingkungan, guna memenuhi tuntutan keberlanjutan dalam rantai pasok global.

Implementasi PLTS Atap ini diproyeksikan menghasilkan lebih dari 1,9 juta kWh energi bersih per tahun. Dari sisi lingkungan, penggunaan energi surya tersebut diperkirakan mampu menurunkan emisi karbon hingga 1.515 ton per tahun, setara dengan penanaman sekitar 25 ribu pohon setiap tahunnya.

Chief Operating Officer ABCPI, Dwi Hatmadji, menegaskan bahwa menjaga kualitas produk harus berjalan seiring dengan penguatan praktik produksi yang ramah lingkungan. Integrasi energi surya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk mendorong efisiensi operasional sekaligus mendukung transisi energi bersih.

Sementara itu, CEO SUN Energy, Jefferson Kuesar, mengapresiasi langkah ABCPI dalam mengadopsi energi surya di proses produksinya. Menurutnya, penggunaan PLTS Atap di sektor industri merupakan langkah konkret untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan karena energi bersih dihasilkan langsung di lokasi operasional. Ia juga menilai inisiatif ini penting untuk mendorong lebih banyak pelaku industri mengomunikasikan dan mengadopsi praktik energi bersih.

Kolaborasi antara ABCPI dan SUN Energy ini sekaligus mencerminkan semakin kuatnya peran sinergi antara pelaku industri dan pengembang energi terbarukan dalam mendorong dekarbonisasi serta mempercepat transisi menuju praktik manufaktur yang lebih berkelanjutan di Indonesia.