JAKARTA - TCL bersama INFORMA Electronics resmi menghadirkan TCL A400 Pro NXT VISION TV di Indonesia, menghadirkan pengalaman visual yang memadukan teknologi canggih dengan estetika hunian modern. Kolaborasi ini sekaligus memperkuat posisi INFORMA Electronics, bagian dari Kawan Lama Group, sebagai destinasi produk elektronik rumah tangga terkini.

TCL A400 Pro NXT VISION TV hadir sebagai televisi artistik dengan teknologi flagship QD-Mini LED. Mengusung desain ultra-slim dan layar matte anti-pantulan, perangkat ini dirancang menyatu dengan interior serta dapat berfungsi sebagai galeri seni saat tidak digunakan.

Dari sisi performa, teknologi QD-Mini LED menghadirkan tingkat kecerahan tinggi, kontras tajam, dan akurasi warna presisi, menghasilkan visual yang lebih hidup dan pergerakan gambar yang halus. Hal ini membuatnya optimal untuk berbagai kebutuhan, mulai dari menonton film, olahraga, hingga bermain gim.

INFORMA Electronics juga menjadi satu-satunya ritel yang menyediakan varian 75 inci secara eksklusif di Indonesia. Selain itu, produk ini tersedia dalam ukuran 32, 43, 55, dan 65 inci untuk menyesuaikan kebutuhan ruang pengguna.

Vice President of Marketing Communication INFORMA Electronics, Bertha Hapsari, menyampaikan bahwa tren konsumen kini tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga estetika. Sementara itu, CEO TCL Indonesia, Evan Tang, menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk menghadirkan produk yang menggabungkan kualitas visual unggul dengan desain “Fit Everywhere”.

Sejumlah fitur unggulan TCL A400 Pro NXT VISION TV meliputi Art Gallery dengan layar matte menyerupai kanvas, fleksibilitas pemasangan di dinding maupun menggunakan stand, serta dukungan audio premium dari ONKYO untuk pengalaman sinematik yang lebih imersif.

Produk ini kini telah tersedia secara eksklusif di seluruh jaringan toko INFORMA Electronics, dengan berbagai kemudahan pembelian seperti cicilan 0 persen hingga 24 bulan serta akses melalui aplikasi INFORMA dan platform omnichannel Ruparupa.