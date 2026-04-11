JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan klarifkasi terkait percobaan penipuan terhadap dirinya yang dilakukan oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan di Jakarta, Sabtu (10/4/2026). Ahmad Sahroni bekerjasama dengan Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang wanita yang mengaku sebagai pegawai KPK gadungan dengan memberikan uang sebesar RP300 juta yang berdalih untuk biaya operasional para pimpinan KPK.