JAKARTA - Massa menggelar Aksi Jumat untuk Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Aksi ini digelar untuk menyuarakan dukungan kepada Palestina.

Dalam aksi ini mereka juga menyuarakan agar agar pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari Board of Peace (BoP) buatan Presiden AS Donald Trump.

Mereka menilai bahwa dewan perdamaian itu hanyalah kebohongan dan hanya untuk keuntungan politik Amerika Serikat serta Israel.

Aksi di depan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia ini sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina yang masih menghadapi genosida oleh Israel di Jalur Gaza.