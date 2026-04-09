JAKARTA - Pengunjung mengamati mobil bekas yang dijual di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tren positif pembiayaan kendaraan roda empat yang tumbuh rata-rata 6,80% sepanjang 2022–2025.

Pertumbuhan ini tetap terjaga di tengah fluktuasi daya beli masyarakat, dengan segmen mobil bekas menjadi motor utama yang menopang kinerja industri multifinance.