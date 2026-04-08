JAKARTA - Warga melintas di pemukiman padat penduduk, kawasan Kebon Melati, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Badan Pusat Statistik mencatat DKI Jakarta menjadi provinsi terpadat penduduk pada 2026 dengan sebanyak 16.129 jiwa per kilometer persegi, jauh di atas angka nasional sebanyak 152 jiwa per kilometer persegi karena berperan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan bisnis nasional.