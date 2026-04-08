JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq membuka Anugerah Lingkungan PROPER 2025 di Jakarta, Selasa (7/4/2026). Dalam ajang tersebut, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) berhasil meraih penghargaan PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), menandai pencapaian penting setelah delapan tahun.

Predikat PROPER Hijau menunjukkan bahwa perusahaan telah melampaui standar kepatuhan (beyond compliance) dalam pengelolaan lingkungan, melalui inovasi, efisiensi sumber daya, serta kontribusi nyata kepada masyarakat. Program PROPER sendiri merupakan instrumen evaluasi KLH untuk mendorong peningkatan kinerja lingkungan industri secara berkelanjutan.

Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa capaian PROPER Hijau dan Emas tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah secara bisnis. Perusahaan yang meraih peringkat tersebut dinilai memiliki kinerja lebih baik, termasuk peningkatan kepercayaan pasar dan nilai saham.

Ia juga menegaskan bahwa PROPER kini telah berkembang melampaui fungsi awalnya sebagai alat evaluasi administratif. PROPER menjadi motor transformasi yang mendorong dunia usaha untuk tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga berinovasi dalam efisiensi sumber daya dan keberlanjutan.

Sementara itu, Direktur Teknikal & SHEQ PPLI, Elpido, menyebut keberhasilan ini sebagai hasil kerja keras seluruh karyawan. Kunci pencapaian tersebut terletak pada konsistensi dalam efisiensi energi dan inovasi pengelolaan limbah, termasuk pemanfaatan kembali limbah cair sebagai air proses di lingkungan internal perusahaan.

Ke depan, PPLI menargetkan untuk mempertahankan predikat PROPER Hijau sekaligus membuka peluang meraih PROPER Emas. Perusahaan berkomitmen terus meningkatkan inovasi di bidang energi, pengolahan limbah, dan tanggung jawab sosial, serta memaksimalkan pemanfaatan limbah agar memberikan nilai tambah yang lebih luas.