JAKARTA - Pesawat Batik Air lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (7/4/2026).

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) mendesak pemerintah segera menyesuaikan tarif tiket pesawat menyusul lonjakan tajam harga bahan bakar pesawat (avtur) sejak awal April 2026.

Kenaikan harga avtur yang diumumkan Pertamina mulai berlaku per 1 April 2026. Sepanjang periode 1–30 April, harga avtur domestik melonjak rata-rata 70 persen, sementara untuk rute internasional meningkat hingga 80 persen, dengan variasi di masing-masing bandara.

Secara umum, harga avtur domestik yang pada Maret 2026 berada di kisaran Rp13.656 per liter, kini naik menjadi sekitar Rp23.551 per liter pada April atau meningkat lebih dari 70 persen. Jika dibandingkan dengan 2019 saat kebijakan tarif batas atas (TBA) mulai diterapkan, harga avtur bahkan telah melonjak hampir tiga kali lipat.

Lonjakan ini dipicu gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi global dan berpotensi menekan kinerja industri penerbangan nasional.