Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Capaian ini mencerminkan komitmen kami untuk melampaui kepatuhan terhadap regulasi, dengan menghadirkan berbagai inovasi yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) Gusrizal (kanan) menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kedua kanan), didampingi Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya (ketiga kiri), pada ajang Anugerah Lingkungan PROPER 2025 di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Sembilan Kali Berturut-turut, Pupuk Kaltim Sabet PROPER Emas 2025

Selasa 07 April 2026 23:34 WIB
JAKARTA - Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) Gusrizal (kanan) menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kedua kanan), didampingi Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya (ketiga kiri), pada ajang Anugerah Lingkungan PROPER 2025 di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

 
Pupuk Kaltim kembali meraih PROPER Emas 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), sekaligus menjadi capaian ke-9 berturut-turut. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip keberlanjutan dan melampaui kepatuhan (beyond compliance).
 
Direktur Utama Pupuk Kaltim Gusrizal menegaskan capaian tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menghadirkan inovasi yang berdampak nyata. “Capaian ini mencerminkan komitmen kami untuk melampaui kepatuhan terhadap regulasi, dengan menghadirkan berbagai inovasi yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
 
Sepanjang 2025, Pupuk Kaltim menjalankan berbagai inisiatif strategis, mulai dari inovasi sosial, penguatan eco-inovasi melalui konsep Road to Zero Waste, hingga implementasi Nilai Ekonomi Karbon melalui pengembangan energi terbarukan, guna mendukung pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
