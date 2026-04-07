Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq berpidato pembukaan penghargaan Anugerah Lingkungan PROPER 2025 di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Direktur Utama Arsari Tambang, Aryo P. S. Djojohadikusumo (kanan) saat menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kedua kanan) didampingi Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya (ketiga kiri) dalam acara Anugerah Lingkungan?PROPER?2025?di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Komisaris Mitra Stania Prima (MSP), Harwendro Adityo Dewanto saat menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kedua kanan) didampingi Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya (ketiga kiri) dalam acara Anugerah Lingkungan?PROPER?2025?di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Kinerja Lingkungan Istimewa, MSP Dianugerahi Proper Emas dan Green Leadership
Selasa 07 April 2026 21:01 WIB
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq berpidato pembukaan penghargaan Anugerah Lingkungan PROPER 2025 di Jakarta, Selasa (7/4/2026). PT Mitra Stania Prima (MSP), perusahaan di bawah Arsari Tambang berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, yakni Proper Emas dan Green Leadership Proper. Penghargaan tersebut diberikan kepada MSP karena berhasil memenuhi peringkat tertinggi dalam penilaian Proper, berkat kinerja pengelolaan lingkungan yang istimewa, penerapan inovasi sosial, serta komitmen beyond compliance dalam menjalankan operasional perusahaan.
