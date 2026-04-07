JAKARTA - Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Kota Jakarta Barat menyuntikkan vaksin anti rabies kepada kucing di Kantor Kelurahan Jembatan Lima, Jakarta Barat, Selasa (7/4/2026). Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, menargetkan sebanyak 45 ribu lebih pemberian vaksinasi rabies gratis bagi hewan penular rabies (HPR) seperti kucing, anjing, monyet, dan musang sepanjang 2026 untuk mempertahankan status Jakarta bebas rabies.