JAKARTA - Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso membuka Musyawarah Nasional (Munas) X LDII 2026 di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Munas yang berlangsung pada 7–9 April 2026 ini diikuti ratusan peserta secara langsung serta ribuan peserta dari seluruh Indonesia secara daring, dengan agenda evaluasi kinerja organisasi, penyusunan program kerja, serta pemilihan kepengurusan periode 2026–2031.

Munas X LDII mengusung tema “Mengokohkan Peran LDII dalam Membangun Indonesia yang Berdaulat, Harmonis, dan Berkeadaban untuk Perdamaian Dunia”. KH Chriswanto Santoso menegaskan tema tersebut relevan dengan kondisi global yang tengah diliputi ketidakpastian akibat konflik geopolitik di berbagai kawasan yang berdampak pada stabilitas keamanan, rantai pasok energi dan pangan, hingga perdagangan internasional. Ia menilai kondisi ini menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun moral masyarakat.

Menurutnya, LDII berkomitmen mengambil peran melalui dakwah yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, serta penguatan karakter masyarakat guna menjaga persatuan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Munas ini juga menjadi momentum strategis untuk merumuskan kontribusi nyata LDII dalam pembangunan nasional, termasuk penguatan nilai kebangsaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kemandirian ekonomi dan solidaritas sosial di tengah dinamika global.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah KH Mochamad Irfan Yusuf mengajak LDII menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat, serta menekankan bahwa pembangunan nasional merupakan kerja kolektif seluruh elemen bangsa. Ia juga memastikan pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan sesuai jadwal di tengah situasi geopolitik Timur Tengah dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan jamaah, serta menegaskan pemerintah tengah mengkaji skema pembiayaan guna mengantisipasi kenaikan biaya tanpa membebani jamaah.