JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri), dan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Dukungan Presiden Satya Bhakti Parikesit memberikan pemaparan pada konferensi pers terkait kebijakan tentang transportasi dan BBM di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat dengan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Kebijakan ini didukung subsidi sebesar Rp2,6 triliun yang berlaku selama dua bulan ke depan, agar biaya perjalanan lebih terjangkau.

Di sisi lain, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.

Meski memberikan berbagai insentif, pemerintah menegaskan kondisi anggaran tetap aman. Defisit diperkirakan berada di level 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).