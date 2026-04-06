JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (tengah) bersama Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) Piyu Padi (kiri) memberikan keterangan pers terkait hak cipta dan royalti di Kementerian HAM, Jakarta, Senin, (6/4/2026).

AKSI hanya mengawal regulasi konstitusi yang berkaitan dengan hak cipta dan royalti serta mendukung langkah 60 pencipta lagu yang melaporkan LMKN ke KPK. Karena AKSI menilai para pencipta lagu di Indonesia masih jauh dari sejahtera atas karya musik yang mereka hasilkan.