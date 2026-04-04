TANGERANG - Gladi penyambutan kedatangan tiga jenazah prajurit TNI yang gugur di Lebanon di landasan pesawat Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (4/4/2026).

Terlihat saat gladi sejumlah anggota TNI memasukkan kotak menyerupai peti ke dalam ambulans.

Gladi sempat terhenti karena hujan mengguyur tempat tersebut. Tampak anggota TNI berlari membawa bingkai foto prajurit yang gugur saat gladi diguyur hujan.