JAKARTA - Umat Katolik memerankan visualisasi Jalan Salib saat peringatan Jumat Agung di Gereja Katolik St. Yohanes Maria Vianney, Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Peragaan ini memadukan sentuhan dramatik modern dengan visual tradisional, menciptakan suasana yang lebih hidup sekaligus mendalam. Nuansa reflektif terasa kuat, membantu umat menghayati penderitaan hingga penyaliban Yesus Kristus dalam rangkaian ibadah Paskah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari Pekan Suci yang dijalani umat dengan penuh khidmat. Setiap perhentian Jalan Salib ditampilkan secara teatrikal, lengkap dengan dialog dan simbol yang menggambarkan perjalanan Yesus menuju penyaliban.

Melalui visualisasi tersebut, umat diajak merenungkan makna pengorbanan dan kasih, menjadikan momen Jumat Agung tidak sekadar ritual, tetapi juga pengalaman spiritual yang lebih mendalam.