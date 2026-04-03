JAKARTA - Petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menggunakan alat berat untuk memotong dahan dan batang pohon yang berpotensi tumbang di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, Jumat (3/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeliharaan rutin guna mengantisipasi risiko pohon tumbang, terutama saat musim hujan, demi menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat.