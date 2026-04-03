JAKARTA - Umat Katolik memerankan visualisasi Jalan Salib saat peringatan Jumat Agung di Gereja Katedral, Jakarta, Jumat (3/4/2026). Jalan Salib tersebut merupakan rangkaian ibadah Jumat Agung dalam memperingati wafatnya Yesus.

Pada tahun ini, Gereja Katedral mengangkat tema Lux in Nihilo, yang berarti “cahaya dalam kehampaan”. Kisah yang diangkat berfokus pada perjalanan batin Santo Petrus, seorang murid yang dikenal penuh kasih, namun juga pernah mengalami ketakutan dan penyangkalan. Melalui kisah ini, umat diajak untuk melihat bahwa kelemahan bukanlah akhir, melainkan awal dari pertumbuhan iman.

Ibadat Jalan Salib sendiri merupakan tradisi yang dilakukan untuk mengenang penderitaan Yesus melalui 14 perhentian, mulai dari penyaliban hingga pemakaman-Nya. Prosesi ini juga menjadi sarana refleksi iman bagi umat.

Selama masa Prapaskah, kegiatan Jalan Salib rutin dilaksanakan setiap Jumat di berbagai gereja. Pada puncaknya, Jumat Agung diisi dengan rangkaian ibadah yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari.