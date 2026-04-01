JAKARTA - Dalam momentum Ramadan, QNET mengajak berbagi kebahagiaan dengan mengundang 100 anak dari tiga yayasan untuk mengikuti buka puasa bersama di salah satu hotel di Solo pada awal Maret 2026. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus kepedulian melalui berbagi ilmu, waktu, dan keceriaan.

General Manager QNET Indonesia, Ade Suci Sukmawati, mengatakan program ini rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Anak-anak yang hadir berasal dari Yayasan Nur Hidayah, Yayasan Maju Bangsaku, dan Pondok Yatim Darul Ihsan. Mereka menerima bantuan perlengkapan sekolah, uang, serta dukungan untuk kebutuhan sarana dan prasarana yayasan.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan implementasi filosofi Raise Yourself To Help Mankind (RYTHM), di mana QNET tidak hanya berbagi secara materi, tetapi juga memberikan motivasi agar anak-anak terus belajar dan meraih cita-cita.

Perwakilan penerima, Siti Aminuriyah, menyampaikan bahwa anak-anak sangat antusias mengikuti acara tersebut. Selain menerima bantuan, mereka juga menampilkan puisi dan nasyid menjelang berbuka, yang menambah suasana hangat dan kebersamaan.

Ia menambahkan, pengalaman buka puasa bersama di hotel dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.