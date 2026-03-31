JAKARTA - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar, Pelatih Kepala Tim Nasional Futsal Indonesia Hector Souto dan Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan memberikan keterangan pers terkait perkembangan tim jelang piala AFF 2026 di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF Futsal 2026 melalui latihan intensif di Jakarta. Turnamen ini tak hanya jadi target jangka pendek, tetapi juga bagian dari langkah menuju Piala Dunia Futsal 2028.

Piala AFF Futsal 2026 dijadwalkan berlangsung di Nonthaburi, Thailand pada 6–12 April 2026. Indonesia tergabung di Grup B bersama Australia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Menjelang turnamen, pelatih Hector Souto memanggil 19 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (training camp) di Jakarta. Ia optimistis timnya mampu meraih hasil positif di Thailand.

Piala AFF 2026 akan dimanfaatkan untuk mengukur kesiapan tim sekaligus menambah pengalaman di level internasional. Hasil turnamen ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tim ke depan.

Dari sisi manajemen, Federasi Futsal Indonesia membentuk Badan Tim Nasional guna memperbaiki koordinasi dan memastikan program pembinaan berjalan lebih terarah.