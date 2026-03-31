Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar, Pelatih Kepala Tim Nasional Futsal Indonesia Hector Souto dan Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan memberikan keterangan pers terkait perkembangan tim jelang piala AFF 2026 di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF Futsal 2026 melalui latihan intensif di Jakarta. Turnamen ini tak hanya jadi target jangka pendek, tetapi juga bagian dari langkah menuju Piala Dunia Futsal 2028.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Piala AFF Futsal 2026 dijadwalkan berlangsung di Nonthaburi, Thailand pada 6?12 April 2026. Indonesia tergabung di Grup B bersama Australia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF Futsal 2026 melalui latihan intensif di Jakarta. Turnamen ini tak hanya jadi target jangka pendek, tetapi juga bagian dari langkah menuju Piala Dunia Futsal 2028.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Piala AFF Futsal 2026 dijadwalkan berlangsung di Nonthaburi, Thailand pada 6?12 April 2026. Indonesia tergabung di Grup B bersama Australia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Timnas Futsal Indonesia Matangkan Persiapan Menuju Piala AFF 2026

Selasa 31 Maret 2026 23:20 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar, Pelatih Kepala Tim Nasional Futsal Indonesia Hector Souto dan Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan memberikan keterangan pers terkait perkembangan tim jelang piala AFF 2026 di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

 
Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF Futsal 2026 melalui latihan intensif di Jakarta. Turnamen ini tak hanya jadi target jangka pendek, tetapi juga bagian dari langkah menuju Piala Dunia Futsal 2028.
 
Piala AFF Futsal 2026 dijadwalkan berlangsung di Nonthaburi, Thailand pada 6–12 April 2026. Indonesia tergabung di Grup B bersama Australia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
 
Menjelang turnamen, pelatih Hector Souto memanggil 19 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (training camp) di Jakarta. Ia optimistis timnya mampu meraih hasil positif di Thailand.
 
Piala AFF 2026 akan dimanfaatkan untuk mengukur kesiapan tim sekaligus menambah pengalaman di level internasional. Hasil turnamen ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tim ke depan.
 
Dari sisi manajemen, Federasi Futsal Indonesia membentuk Badan Tim Nasional guna memperbaiki koordinasi dan memastikan program pembinaan berjalan lebih terarah.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
