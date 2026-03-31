JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Polri ,Kontras, dan Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil terkait perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (31/3/2026). Kontras dan tim hukum Andrie Yunus meminta tersangka penyiraman air keras disidangkan di peradilanan umum dan atau peradilan koneksitas.