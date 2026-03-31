Sesi talkshow di acara puncak Open House di McDonalds Cibinong, menghadirkan berbagai pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan McDonald?s Indonesia selama 35 tahun.
Lansia dari Panti Wreda mengikuti Open House Idul Fitri di McDonalds Cibinong, Jawa Barat. Dalam momentum Idulfitri sekaligus menandai 35 tahun kehadirannya, McDonalds Indonesia untuk pertama kalinya menggelar rangkaian Open House serentak di 10 restoran McDonald's di berbagai kota pada 26 - 29 Maret 2026.
Kegiatan ini disambut antusias oleh ribuan masyarakat dari berbagai latar belakang, menjadikannya salah satu perayaan Idulfitri berskala luas yang terbuka untuk publik dan Open House ini dihadirkan sebagai ruang untuk mempererat silaturahmi sekaligus bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyertai perjalanan kami, mulai dari pelanggan, mitra pemasok, karyawan, hingga komunitas.
Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan berbagai elemen dan bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung pertumbuhan McDonalds Indonesia, sekaligus memperkuat makna bahwa perjalanan ini dibangun bersama.
Lansia hingga Komunitas Hadiri Open House Idulfitri
Selasa 31 Maret 2026 23:15 WIB
Sesi talkshow di acara puncak Open House di McDonalds Cibinong, menghadirkan berbagai pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan McDonalds Indonesia selama 35 tahun. Mulai dari pelanggan setia yang dikenal dengan Superfans McD, mitra pemasok yang secara konsisten memberikan produk dengan kualitas terbaik, hingga mantan karyawan yang telah menyelesaikan masa baktinya, mereka berbagi pengalaman dan perspektif bagaimana McDonalds Indonesia menjadi bagian dari hidup mereka. Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan berbagai elemen dan bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung pertumbuhan McDonald’s Indonesia, sekaligus memperkuat makna bahwa perjalanan ini dibangun bersama.
