Sesi talkshow di acara puncak Open House di McDonalds Cibinong, menghadirkan berbagai pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan McDonalds Indonesia selama 35 tahun. Mulai dari pelanggan setia yang dikenal dengan Superfans McD, mitra pemasok yang secara konsisten memberikan produk dengan kualitas terbaik, hingga mantan karyawan yang telah menyelesaikan masa baktinya, mereka berbagi pengalaman dan perspektif bagaimana McDonalds Indonesia menjadi bagian dari hidup mereka. Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan berbagai elemen dan bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung pertumbuhan McDonald’s Indonesia, sekaligus memperkuat makna bahwa perjalanan ini dibangun bersama.