JAKARTA - Brand Ambassador Sequis Life Donna Agnesia (kiri), Chief of Human Resources & Corporate Services Sequis Life Agustina Samara, Faculty Head Sequis Quality Empowerment (STAE) Sequis Life Yan Ardhianto Handoyo, dan Spesialis Gizi Klinik RSPI–Pondok Indah Juwalita Surapsari berbincang di sela acara halalbihalal Sequis Life di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, dibahas pentingnya pengelolaan keuangan dan kesehatan pasca-Lebaran, menyusul meningkatnya pengeluaran selama Ramadan dan Idulfitri seperti kebutuhan mudik, konsumsi, dan pemberian hadiah. Diskusi mengangkat strategi pemulihan kondisi finansial, mulai dari disiplin mengatur arus kas, mengendalikan utang, hingga menyiapkan dana darurat dan perlindungan agar ketahanan keuangan tetap terjaga.

Selain itu, peserta juga menyoroti perlunya menjaga keseimbangan gaya hidup setelah perubahan pola makan dan aktivitas selama libur Lebaran. Pemeriksaan kesehatan rutin seperti tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol dianjurkan sebagai langkah pencegahan, seiring meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi dan diskusi mengenai upaya menjaga keseimbangan antara kondisi finansial dan kesehatan dalam menghadapi dinamika pasca-Lebaran.