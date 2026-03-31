Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Strategi Pertumbuhan Jepang Minoru Kiuchi guna memperkuat kerja sama kehutanan dan konservasi antara Indonesia dan Jepang. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Jepang untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Kiuchi menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis Jepang, khususnya di sektor kehutanan dan kawasan Asia Pasifik. Ia juga mengapresiasi penandatanganan kerja sama dengan Prefektur Shizuoka terkait perlindungan satwa liar, terutama komodo yang dinilai memiliki popularitas tinggi di Jepang dan berpotensi menjadi daya tarik bagi masyarakat.

Selain itu, Jepang berkomitmen mendukung percepatan pertukaran satwa antara iZoo Jepang dan Kebun Binatang Surabaya, serta berencana menyambut kedatangan komodo melalui seremoni khusus. Di sisi lain, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses pengiriman komodo setelah penandatanganan kerja sama yang dijadwalkan berlangsung pada akhir April 2026.

Kedua negara juga menekankan pentingnya peningkatan kolaborasi ke depan, termasuk melalui dukungan proyek yang difasilitasi JICA dan percepatan implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM) sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, diusulkan penguatan kerja sama konservasi melalui skema Sister Park antara Fuji-Hakone-Izu National Park dan taman nasional di Indonesia guna meningkatkan pertukaran pengetahuan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dan Jepang dalam memperluas kerja sama strategis di bidang kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, serta kontribusi terhadap upaya global dalam menghadapi perubahan iklim.