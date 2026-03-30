Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Direktur Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) dr. Yuliana memberikan keterangan pers terkait kelahiran anak keduanya di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Direktur Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) dr. Yuliana memberikan keterangan pers terkait kelahiran anak keduanya di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Direktur Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) dr. Yuliana memberikan keterangan pers terkait kelahiran anak keduanya di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Direktur Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) dr. Yuliana memberikan keterangan pers terkait kelahiran anak keduanya di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Direktur Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) dr. Yuliana memberikan keterangan pers terkait kelahiran anak keduanya di Jakarta, Senin (30/3/2026).
AHY Umumkan Kelahiran Putra Kedua, Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono

Senin 30 Maret 2026 22:06 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Direktur Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) dr. Yuliana memberikan keterangan pers terkait kelahiran anak keduanya di Jakarta, Senin (30/3/2026).

 
Sebelumnya, AHY dan istrinya, Annisa Pohan, dikaruniai putra kedua yang lahir di RSPI, Jakarta Selatan, pada Minggu (29/3/2026) pukul 19.28 WIB. Bayi laki-laki tersebut lahir dengan berat 3,076 kilogram dan panjang 49 sentimeter, serta diberi nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono.
 
Dalam kesempatan tersebut, AHY mengungkapkan rasa syukur sekaligus haru atas kelahiran sang buah hati. Ia menekankan bahwa momen ini bukan hanya kebahagiaan keluarga, tetapi juga menjadi bukti perjuangan luar biasa seorang ibu. Mengingat usia Annisa yang kini menginjak 44 tahun, proses kehamilan hingga persalinan dijalani dengan penuh kehati-hatian karena memiliki risiko dan tantangan tersendiri.
 
Meski demikian, proses persalinan berjalan dengan baik dan lancar. AHY pun menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada tim medis yang telah mendampingi sang istri hingga persalinan berlangsung sukses.
 
Kelahiran Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono pun melengkapi kebahagiaan keluarga kecil AHY dan Annisa Pohan, sekaligus menjadi momen penuh syukur yang disambut hangat oleh keluarga dan masyarakat. 
