JAKARTA - Personel TNI membawa jenazah mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Juwono Sudarsono meninggal dunia pada Sabtu (28/3/2026) sekitar pukul 13.45 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan di usia 84 tahun.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Inspektur Upacara pada prosesi pemakaman Juwono Sudarsono di TMP Kalibata hari ini.