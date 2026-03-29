JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono disambut Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan saat tiba untuk bertakziah atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Minggu (29/3/2026). Jenazah Juwono disemayamkan di Ruang Hening, Gedung Kemenhan.

“Kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa, almarhum Prof. Dr. Juwono Sudarsono. Saya mengenal almarhum secara pribadi,” ujar SBY usai bertakziah.

Sejumlah tokoh turut hadir memberikan penghormatan terakhir, termasuk anggota kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Juwono wafat pada usia 84 tahun. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai guru besar Ilmu Hubungan Internasional dan pernah mengemban sejumlah jabatan penting, antara lain sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Presiden B. J. Habibie serta Menteri Lingkungan Hidup pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sebagai informasi, Juwono merupakan Menteri Pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.