Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 6
Perbesar
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono disambut Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan saat tiba untuk bertakziah atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Foto 2 / 6
Perbesar
Foto 3 / 6
Perbesar
Jenazah Juwono disemayamkan di Ruang Hening, Gedung Kemenhan.
Foto 4 / 6
Perbesar
Foto 5 / 6
Perbesar
Foto 6 / 6
Perbesar
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

SBY Bertakziah ke Kemenhan, Kenang Juwono Sudarsono sebagai Putra Terbaik Bangsa

Minggu 29 Maret 2026 12:48 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono disambut Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan saat tiba untuk bertakziah atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Minggu (29/3/2026). Jenazah Juwono disemayamkan di Ruang Hening, Gedung Kemenhan.

 
“Kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa, almarhum Prof. Dr. Juwono Sudarsono. Saya mengenal almarhum secara pribadi,” ujar SBY usai bertakziah.
 
Sejumlah tokoh turut hadir memberikan penghormatan terakhir, termasuk anggota kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
 
Juwono wafat pada usia 84 tahun. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai guru besar Ilmu Hubungan Internasional dan pernah mengemban sejumlah jabatan penting, antara lain sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Presiden B. J. Habibie serta Menteri Lingkungan Hidup pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.
 
Sebagai informasi, Juwono merupakan Menteri Pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
