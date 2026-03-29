Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 6
Perbesar
img-1
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan (kiri) mewakili negara menerima jenazah mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dari pihak keluarga saat upacara penyerahan jenazah ke negara di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Foto 2 / 6
Perbesar
img-2
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan (kiri) mewakili negara menerima jenazah mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dari pihak keluarga saat upacara penyerahan jenazah ke negara di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Foto 3 / 6
Perbesar
img-3
Usai prosesi upacara penghormatan, jenazah Juwono diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata sekitar pukul 10.40 WIB dan dilepas langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya (Purn) Donny Ermawan Taufanto.
Foto 4 / 6
Perbesar
img-4
Juwono merupakan Menteri Pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia wafat pada usia 84 tahun.
Foto 5 / 6
Perbesar
img-5
Usai prosesi upacara penghormatan, jenazah Juwono diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata sekitar pukul 10.40 WIB dan dilepas langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya (Purn) Donny Ermawan Taufanto.
Foto 6 / 6
Perbesar
img-6
Juwono merupakan Menteri Pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia wafat pada usia 84 tahun.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Upacara Kenegaraan Juwono Sudarsono, Jenazah Diberangkatkan ke TMP Kalibata

Minggu 29 Maret 2026 12:43 WIB
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan (kiri) mewakili negara menerima jenazah mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dari pihak keluarga saat upacara penyerahan jenazah ke negara di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Minggu (29/3/2026).

 
Usai prosesi upacara penghormatan, jenazah Juwono diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata sekitar pukul 10.40 WIB dan dilepas langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya (Purn) Donny Ermawan Taufanto. Sebelum pemberangkatan, dilakukan prosesi serah terima jenazah dari pihak keluarga kepada negara sebagai bentuk penghormatan terakhir, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kendaraan untuk diberangkatkan ke lokasi pemakaman.
 
Prosesi pemakaman di TMP Kalibata dijadwalkan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai inspektur upacara. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait yang menyebut pelepasan jenazah dari Kementerian Pertahanan direncanakan berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB dan dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan.
 
Sebagai informasi, Juwono merupakan Menteri Pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia wafat pada usia 84 tahun pada Sabtu (28/3/2026) pukul 13.45 WIB.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
