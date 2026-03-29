JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan (kiri) mewakili negara menerima jenazah mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dari pihak keluarga saat upacara penyerahan jenazah ke negara di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Minggu (29/3/2026).

Usai prosesi upacara penghormatan, jenazah Juwono diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata sekitar pukul 10.40 WIB dan dilepas langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya (Purn) Donny Ermawan Taufanto. Sebelum pemberangkatan, dilakukan prosesi serah terima jenazah dari pihak keluarga kepada negara sebagai bentuk penghormatan terakhir, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kendaraan untuk diberangkatkan ke lokasi pemakaman.

Prosesi pemakaman di TMP Kalibata dijadwalkan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai inspektur upacara. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait yang menyebut pelepasan jenazah dari Kementerian Pertahanan direncanakan berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB dan dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan.

Sebagai informasi, Juwono merupakan Menteri Pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia wafat pada usia 84 tahun pada Sabtu (28/3/2026) pukul 13.45 WIB.