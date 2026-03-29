Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay dan COO Artotel Group, Eduard Rudolf Pangkerego didampingi para diplomat dan chef Hungaria serta manajemen Artotel bersulang pada pembukaan Hungarian Cultural & Culinary Festival 2026.
Master Chef B?la Proh?szka menjelaskan berbagai hidangan khas Hungaria kepada para tamu.
Wine expert Kriszti?n Ny?ry (kanan, berjas) memandu sesi wine tasting dengan lebih dari 10 jenis anggur Hungaria.
Kanan ke kiri: Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay, Kepala Departemen Hungarikum Kementerian Agrikultur Hungaria Andrea Antal, GM Mangkuluhur Artotel Suites Faisal Tranggono dan COO Artotel Group Eduard Rudolf Pangkerego.
Corporate Executive Chef Artotel Group, Rendiputra P. Saroengallo (kanan) dan Master Chef B?la Proh?szka (tengah) saat workshop kolaborasi kuliner Hungaria.
Advertisement
Festival Rasa Eropa Tengah di Jakarta: Eksplorasi Kuliner Hungaria yang Kaya Rempah
Minggu 29 Maret 2026 12:43 WIB
JAKARTA - Kedutaan Besar Hungaria menghadirkan Hungarian Cultural & Culinary Festival 2026 di Mangkuluhur Artotel Suites, Jakarta, pada 26 Maret hingga 4 April 2026. Festival ini menawarkan pengalaman budaya sekaligus eksplorasi kuliner khas Eropa Tengah yang sarat rempah, menghadirkan cita rasa autentik yang berpadu dengan kisah tradisi panjang Hungaria.
Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay, menekankan bahwa festival ini menjadi sarana mempererat hubungan budaya kedua negara. Ia menyebut kuliner sebagai jembatan efektif yang mempertemukan dua tradisi, dengan kemiripan hidangan seperti goulash yang sebanding dengan rendang atau semur, hingga paprikash yang mengingatkan pada soto ayam Indonesia.
Untuk menjaga keaslian pengalaman, sejumlah talenta dari Hungaria turut dihadirkan, mulai dari chef, wine expert, hingga musisi tradisional. Artotel Group merancang konsep acara yang menggabungkan sentuhan artistik dengan warisan budaya Hungaria, diawali workshop kuliner, opening ceremony, hingga private dinner dan wine tasting yang eksklusif.
Pengunjung dapat menikmati buffet khas Hungaria seharga Rp380.000 nett per orang, lengkap dari hidangan pembuka hingga pencuci mulut. Festival ini juga menawarkan wine tasting, bar takeover dengan bahan impor eksklusif, serta agenda khusus seperti Chaîne des Rôtisseurs dan Skål Dinner. Lebih dari sekadar sajian makanan, acara ini menjadi ruang pertemuan antara cita rasa, seni, dan budaya yang terbuka bagi publik.
