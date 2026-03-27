JAKARTA - Pesepak bola timnas Bulgaria Vladimir Nikolov (kanan) berhasil melewati pesepak bola timnas Solomon David Supa dalam pertandingan FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Timnas Bulgaria berhasil menang telak melawan timnas Solomon dalam pertandingan pertama FIFA Series 2026 dengan skor akhir 10-2.

Setelah pertandingan ini, timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada pukul 20.00 WIB malam.