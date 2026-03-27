JAKARTA - Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Adminstrasi Jakarta Barat membersihkan sampah sayuran di sekitar Pasar Jembatan Lima, Jakarta, Kamis (26/3/2026). Menurut data UNEP (United Nations Environment Programme) atau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang food waste report 2024, Indonesia menempati posisi kelima dengan 14,7 juta ton sampah makanan per tahun. Setiap orang rata-rata membuang 53 kg makanan. Penyebabnya mulai dari distribusi pangan yang belum merata hingga rendahnya kesadaran untuk mengelola sisa makanan.