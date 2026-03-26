JAKARTA - Penumpang kereta cepat Whoosh tiba di Stasiun Halim, Jakarta, Kamis (26/3/2026). PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memproyeksikan lonjakan penumpang kereta cepat Whoosh pada puncak arus balik Lebaran 2026 sebesar 24 ribu hingga 25 ribu orang per hari pada 28–29 Maret. Peningkatan ini sejalan dengan dimulainya kembali aktivitas kerja dan sekolah setelah libur panjang dan cuti bersama dalam momen Idulfitri.