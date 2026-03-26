Pelaku UMKM Siti Patimah Azzahra saat berbincang dengan seorang ibu. Siti menjalani hidup penuh perjuangan sejak masa pendidikan, menghadapi keterbatasan finansial hingga tekanan hidup yang nyaris menggagalkan kelulusannya.

Saat menempuh kuliah, Siti sempat berada di titik terendah. Ia harus bertahan di tengah keterbatasan finansial, menyelesaikan skripsi yang tak kunjung rampung, serta menghadapi tekanan hidup seorang diri. Kondisi semakin sulit ketika ancaman mutasi pekerjaan ke lokasi yang jauh dari kampus muncul, yang hampir menggagalkan mimpinya untuk lulus tepat waktu.

Titik balik terjadi pada April 2017 ketika ia bergabung dengan Permodalan Nasional Madani (PNM). Ia mendapatkan pekerjaan yang lokasinya dekat dengan kampus dan tempat tinggal, sehingga mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Di tahun yang sama, kerja kerasnya membuahkan hasil dengan terpilih sebagai Best Employee dan mendapatkan kesempatan mengikuti perjalanan penghargaan ke Jakarta.

Perjalanan tersebut menjadi momen berharga bagi Siti. Untuk kedua kalinya ia menginjakkan kaki di Jakarta, namun dengan cerita yang berbeda kali ini sebagai sosok yang berhasil meraih prestasi melalui usahanya sendiri.

Karier Siti terus berkembang. Pada 2018, ia memperoleh reward berupa kesempatan menunaikan ibadah umrah untuk pertama kalinya. Ia juga dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai Manager Regional Mekaar (MRM), yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan profesionalnya.

Kini, Siti mengemban amanah sebagai MRM Serang 1 dan aktif dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera melalui program Mekaar. Dedikasinya kembali mendapat apresiasi melalui reward umrah kedua pada 2024 atas kinerjanya di tahun sebelumnya.

Selain itu, pada 2025 Siti melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) dengan dukungan dari #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, langkah ini menjadi bukti bahwa mimpi tidak mengenal batas waktu, selama ada keberanian untuk memperjuangkannya.

Perjalanan ini menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Dengan kerja keras, ketekunan, doa, dan rasa syukur, Siti mampu bangkit dari titik terendah hingga meraih berbagai pencapaian, sekaligus memberi dampak positif bagi banyak orang di sekitarnya.