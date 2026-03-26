Foto 1 / 3
Pelaku UMKM Siti Patimah Azzahra saat berbincang dengan seorang ibu.
Pelaku UMKM Siti Patimah Azzahra saat berbincang dengan seorang ibu.
Pelaku UMKM Siti Patimah Azzahra saat berbincang dengan seorang ibu.
Perjalanan Inspiratif Siti Patimah Azzahra Bersama Permodalan Nasional Madani

Kamis 26 Maret 2026 21:55 WIB
Pelaku UMKM Siti Patimah Azzahra saat berbincang dengan seorang ibu. Siti menjalani hidup penuh perjuangan sejak masa pendidikan, menghadapi keterbatasan finansial hingga tekanan hidup yang nyaris menggagalkan kelulusannya.
 
Saat menempuh kuliah, Siti sempat berada di titik terendah. Ia harus bertahan di tengah keterbatasan finansial, menyelesaikan skripsi yang tak kunjung rampung, serta menghadapi tekanan hidup seorang diri. Kondisi semakin sulit ketika ancaman mutasi pekerjaan ke lokasi yang jauh dari kampus muncul, yang hampir menggagalkan mimpinya untuk lulus tepat waktu.
 
Titik balik terjadi pada April 2017 ketika ia bergabung dengan Permodalan Nasional Madani (PNM). Ia mendapatkan pekerjaan yang lokasinya dekat dengan kampus dan tempat tinggal, sehingga mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Di tahun yang sama, kerja kerasnya membuahkan hasil dengan terpilih sebagai Best Employee dan mendapatkan kesempatan mengikuti perjalanan penghargaan ke Jakarta.
 
Perjalanan tersebut menjadi momen berharga bagi Siti. Untuk kedua kalinya ia menginjakkan kaki di Jakarta, namun dengan cerita yang berbeda kali ini sebagai sosok yang berhasil meraih prestasi melalui usahanya sendiri.
 
Karier Siti terus berkembang. Pada 2018, ia memperoleh reward berupa kesempatan menunaikan ibadah umrah untuk pertama kalinya. Ia juga dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai Manager Regional Mekaar (MRM), yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan profesionalnya.
 
Kini, Siti mengemban amanah sebagai MRM Serang 1 dan aktif dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera melalui program Mekaar. Dedikasinya kembali mendapat apresiasi melalui reward umrah kedua pada 2024 atas kinerjanya di tahun sebelumnya.
 
Selain itu, pada 2025 Siti melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) dengan dukungan dari #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, langkah ini menjadi bukti bahwa mimpi tidak mengenal batas waktu, selama ada keberanian untuk memperjuangkannya.
 
Perjalanan ini menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Dengan kerja keras, ketekunan, doa, dan rasa syukur, Siti mampu bangkit dari titik terendah hingga meraih berbagai pencapaian, sekaligus memberi dampak positif bagi banyak orang di sekitarnya.
Foto Lainnya
Komunikasi Berdampak Antarkan PNM Raih Tiga Penghargaan PRIA 2026
Hery Gunardi Apresiasi Kinerja Pemberdayaan PNM di Rakernas 2026
AO PNM Mekaar Bantu Angkat Kesejahteraan
Pendampingan Jadi Strategi PNM Perkuat Usaha Ultra Mikro
Dukung Asta Cita Presiden, PNM Salurkan Beasiswa untuk Masa Depan Pendidikan Anak Nasabah
Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan
Pro Futsal League 2025/2026 Resmi Bergulir: PNM Main Sponsor, MNC Media Official Broadcaster
Dorong Produk Nasabah PNM Mekaar ke Panggung Halal Dunia lewat Pameran Internasional