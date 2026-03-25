SEMARANG - Para pemudik mengantre menaiki KRI Banda Aceh-593 dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (25/3/2026). Sebanyak 811 pemudik beserta 238 sepeda motornya diangkut menggunakan KRI Banda Aceh menuju Jakarta dalam perjalanan arus balik Lebaran 2026. Secara keseluruhan, KRI Banda Aceh mengangkut 1.192 pemudik beserta 308 sepeda motor.

Selain pemudik yang diangkut dari Semarang, KRI Banda Aceh sebelumnya telah mengangkut pemudik dari Surabaya, Jawa Timur yang juga kembali ke Jakarta. "Perjalanan akan menempuh waktu satu malam, Kamis pagi, 26/3) sudah tiba di Jakarta," ungkap Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Semarang Kolonel Marinir Sabprowanto.

Danlanal menyebutkan, para pemudik mendapatkan berbagai fasilitas, seperti makan tiga kali sehari, tempat tidur yang nyaman, pendingin ruangan (AC), fasilitas MCK, hingga hiburan. “Semua fasilitas kami siapkan untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada masyarakat selama dalam pelayaran,” katanya.

Menurutnya, program mudik menggunakan kapal perang yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut bertujuan mendukung kelancaran arus balik Lebaran. “Melihat animo masyarakat yang tinggi maka akan diusulkan agar kegiatan serupa di masa yang akan datang akan dilaksanakan dengan lebih optimal,” ujarnya.