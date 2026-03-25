JAKARTA - Warga berdoa di pemakaman TPU Pondok, Sabtu (21/3/2026). Sejak pagi hari, peziarah berdatangan membawa bunga dan air untuk membersihkan serta mendoakan makam keluarga.

Aktivitas ziarah ini merupakan tradisi yang kerap dilakukan masyarakat saat Lebaran. Selain mendoakan almarhum, momen tersebut juga dimanfaatkan untuk mengenang dan mempererat ikatan keluarga.

Peningkatan jumlah peziarah terlihat signifikan dibanding hari biasa. Meski demikian, suasana di area pemakaman tetap tertib dengan warga yang bergantian berdoa di pusara keluarga masing-masing.