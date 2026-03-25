Warga berbincang dengan petugas saat mengurus layanan pertanahan terbatas selama libur Lebaran 2026 di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (23/3/2026).

Di tengah suasana libur Hari Raya Idulfitri, layanan pertanahan terbatas yang tetap dibuka dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh kejelasan atas berbagai persoalan tanah yang dihadapi. Sejumlah warga yang datang ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Banyumas mengaku terbantu karena tetap dapat mengakses informasi yang jelas, terarah, dan komprehensif, meskipun sebagian besar layanan publik tengah libur.

Salah satunya Imam Syafii, warga Purwokerto Timur, yang datang untuk berkonsultasi terkait pengurusan waris. Ia mengaku mendapatkan penjelasan yang rinci mengenai alur dan tahapan yang harus ditempuh. Menurutnya, kejelasan informasi yang diberikan petugas sangat membantu dalam memahami proses administrasi yang sebelumnya dianggap rumit. Ia juga menilai kehadiran layanan di hari libur menjadi solusi efektif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.

Imam menyampaikan bahwa pelayanan yang tetap berjalan di masa libur memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat. Ia mengapresiasi sikap petugas yang tetap melayani dengan ramah dan profesional meski dalam suasana libur Lebaran.

Hal senada disampaikan Yusak, warga lainnya yang datang untuk meminta informasi terkait perbedaan data tahun pada dokumen tanah miliknya. Ia mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan, mulai dari kejelasan informasi hingga proses konsultasi yang berjalan lancar. Menurutnya, keberadaan layanan dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB selama masa libur sangat membantu masyarakat yang membutuhkan kepastian secara cepat.

Yusak juga mengajak masyarakat yang memiliki persoalan pertanahan untuk tidak ragu memanfaatkan layanan tersebut. Ia menilai kualitas pelayanan yang diberikan tetap optimal meskipun berada di tengah periode libur panjang.

Kehadiran layanan pertanahan terbatas selama libur Lebaran 2026 ini menjadi wujud komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap informasi dan kepastian layanan publik. Layanan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang memiliki urusan mendesak terkait pertanahan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah di berbagai situasi, termasuk pada momentum hari raya.