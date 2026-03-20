JAKARTA - Antusiasme tinggi umat muslim untuk melaksanakan salat idulfitri di halaman parkir Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).

Saf salat jemaah meluas hingga menutup ruas Jalan Menteng Raya saat pelaksanaan Salat Idulfitri di lingkungan PP Muhammadiyah.

Membludaknya jemaah membuat halaman parkir Gedung PP Muhammadiyah tak lagi mampu menampung, sehingga polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas sejak pukul 06.30 WIB dari arah Cut Mutia menuju Tugu Tani maupun sebaliknya.

Salat Idulfitri tahun ini digelar berdasarkan penetapan PP Muhammadiyah yang menetapkan Jumat, 20 Maret 2026 sebagai 1 Syawal 1447 Hijriah melalui metode hisab hakiki wujudul hilal.