JAKARTA - Petugas memantau hilal di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama DKI Jakarta, Kamis (19/3/2026). Hilal 1 Syawal 1447 Hijriah tidak terlihat dalam pemantauan yang dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta, meski cuaca cukup cerah. Posisi hilal saat ini masih berada di bawah kriteria visibilitas yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).