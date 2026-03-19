JAKARTA - Penumpang berswafoto di depan kereta cepat Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Penjualan tiket kereta cepat Whoosh menunjukkan tren meningkat jelang Lebaran 2026. KCIC mencatat hingga kini sekitar 133 ribu tiket telah terjual untuk periode 13–30 Maret 2026. Khusus keberangkatan hari ini, 19 Maret, penjualan tiket telah mencapai sekitar 12 ribu dan diperkirakan terus bertambah hingga jadwal terakhir. KCIC mengimbau masyarakat segera memesan tiket secara online melalui berbagai platform resmi dan mitra guna memastikan ketersediaan perjalanan.